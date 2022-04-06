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Киноафиша Сериалы Игра друзей

Игра друзей (2022 - 2022)

Tomodachi Game 18+
Год выпуска 2022
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал NTV
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут

О чем сериал

Друзья старшеклассника Юити Катагири попадают в сложную ситуацию, когда пропадают деньги, собранные всем классом на поездку. Под подозрение попадают его два друга, Сихо Савараги и Макото Сибэ, которые отвечали за сбор средств. Несмотря на то, что настоящий виновник не признался, они решили взять вину на себя и вскоре отдалились от класса. Однако однажды Юити и четверых его друзей похищают. Придя в сознание в белой комнате, они узнают от неизвестного похитителя, что им предстоит участвовать в психологической игре, которая станет испытанием их дружбы.

Игра друзей - трейлер первого сезона
Игра друзей  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Минами Такаяма
Минами Такаяма
Тэцуя Какихара
Tomoaki Maeno
Кэнсё Оно
Рэина Уэда
Даисукэ Оно
Даисукэ Оно
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Сезоны
Игра друзей - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 12 эпизодов
 
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