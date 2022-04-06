Друзья старшеклассника Юити Катагири попадают в сложную ситуацию, когда пропадают деньги, собранные всем классом на поездку. Под подозрение попадают его два друга, Сихо Савараги и Макото Сибэ, которые отвечали за сбор средств. Несмотря на то, что настоящий виновник не признался, они решили взять вину на себя и вскоре отдалились от класса. Однако однажды Юити и четверых его друзей похищают. Придя в сознание в белой комнате, они узнают от неизвестного похитителя, что им предстоит участвовать в психологической игре, которая станет испытанием их дружбы.