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Постер сериала Спецкласс «А»
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Киноафиша Сериалы Спецкласс «А»

Спецкласс «А» (2008 - 2008)

S.A: Special A 18+
Год выпуска 2008
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Chiba TV
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

Есть люди, которые стремятся только к первому месту, и Хикари Хакадзоно — одна из них. Выросшая в бедной семье, она привыкла добиваться всего собственным трудом. Однако с самого детства на её пути постоянно встает Кэй Такисима — гениальный наследник известного клана, который превосходит её во всем. Их соперничество, начавшееся в шестилетнем возрасте, приводит их в элитную частную школу Хакусэн, где не поощряют слияние с толпой. Наоборот, в школе ценят талантливых и ярких личностей, собирая их в специальный класс «А». Ученики этого класса выделяются не только своей формой и гибким расписанием, но и пользуются привилегией — они могут проводить время в роскошной оранжерее, служащей своего рода «клубом избранных». Помимо Кэя и Хикари, в этом классе учатся музыкально одаренные близнецы Дзюн и Мэгуми, сын директора Тадаси, тусовщица Акира и загадочный Рю. Остальные ученики школы по-разному относятся к «избранным» — от восхищения до зависти, иногда переходящей в ненависть. Но все это мало волнует самих участников элитного класса.

В ролях
В ролях
Юко Гото
Юко Гото
Мегуми Огата
Дзюн Фукуяма
Дзюн Фукуяма
Хиро Симоно
Хиро Симоно
Kaori Shimizu
Yoshinori Fujita
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Сезоны
Спецкласс «А» - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2008, 24 эпизода
 
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