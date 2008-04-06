Есть люди, которые стремятся только к первому месту, и Хикари Хакадзоно — одна из них. Выросшая в бедной семье, она привыкла добиваться всего собственным трудом. Однако с самого детства на её пути постоянно встает Кэй Такисима — гениальный наследник известного клана, который превосходит её во всем. Их соперничество, начавшееся в шестилетнем возрасте, приводит их в элитную частную школу Хакусэн, где не поощряют слияние с толпой. Наоборот, в школе ценят талантливых и ярких личностей, собирая их в специальный класс «А». Ученики этого класса выделяются не только своей формой и гибким расписанием, но и пользуются привилегией — они могут проводить время в роскошной оранжерее, служащей своего рода «клубом избранных». Помимо Кэя и Хикари, в этом классе учатся музыкально одаренные близнецы Дзюн и Мэгуми, сын директора Тадаси, тусовщица Акира и загадочный Рю. Остальные ученики школы по-разному относятся к «избранным» — от восхищения до зависти, иногда переходящей в ненависть. Но все это мало волнует самих участников элитного класса.