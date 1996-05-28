Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Слон" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Алёна Митрошина
Алёна Митрошина
Киноафиша Персоны Алёна Митрошина

Алёна Митрошина

Дата рождения
28 мая 1996
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Близнецы

Биография Алёна Митрошина

Родилась 28 мая 1996 года. Ростов-на-Дону, Россия. 

Популярные фильмы

Самый лучший муж
Самый лучший муж (2020)
0
Хэдшот
Хэдшот (2022)
0
Омут
Омут (2022)
0
Фильмография Алёна Митрошина
Жанр
Год
Все 3 Фильмы 1 Сериалы 2 Актриса 3
Хэдшот
Хэдшот
драма, спорт 2022, Россия
Омут
Омут
триллер, драма 2022, Россия
Самый лучший муж
Самый лучший муж
мелодрама 2020, Россия
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Условия пугающие: квартира Дани Милохина вызвала оторопь россиян
Звезда Голливуда устроила потасовку из-за наследства: миллионы поделить не удалось
Вале Карнавал и не снилось: Долина публично растоптала восходящую звезду эстрады
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе
Причина конфликта Успенской со звездой СССР раскрыта: подробности заставят ахнуть
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Приложение киноафиши