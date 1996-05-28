Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Слон"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
О персоне
Фильмография
Алёна Митрошина
Киноафиша
Персоны
Алёна Митрошина
Алёна Митрошина
Дата рождения
28 мая 1996
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Близнецы
Биография Алёна Митрошина
Родилась 28 мая 1996 года. Ростов-на-Дону, Россия.
Развернуть
Популярные фильмы
Самый лучший муж
(2020)
0
Хэдшот
(2022)
0
Омут
(2022)
0
Фильмография Алёна Митрошина
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Спорт
Триллер
Год
Все
2022
2020
Все
3
Фильмы
1
Сериалы
2
Актриса
3
Хэдшот
драма, спорт
2022, Россия
Омут
триллер, драма
2022, Россия
Самый лучший муж
мелодрама
2020, Россия
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Условия пугающие: квартира Дани Милохина вызвала оторопь россиян
Звезда Голливуда устроила потасовку из-за наследства: миллионы поделить не удалось
Вале Карнавал и не снилось: Долина публично растоптала восходящую звезду эстрады
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе
Причина конфликта Успенской со звездой СССР раскрыта: подробности заставят ахнуть
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян