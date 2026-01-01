Спектакль Юнона и Авось

Юнона и Авось
Постановка
Ленком Марка Захарова 12+
Продолжительность 130 минут
Возраст 12+

О спектакле

Рок-опера «Юнона и Авось» — визитная карточка Театра «Ленком» в Краснодаре

«Юнона и Авось» — это визитная карточка Театра «Ленком», известная своей уникальной концепцией и высококлассным исполнением. Впервые спектакль был представлен 8 июля 1981 года, а официальная премьера состоялась 20 октября того же года. Режиссер Марк Захаров и сценограф Олег Шейнцис создали новаторский для своего времени спектакль, основанный на тексте Андрея Вознесенского и музыке Алексея Рыбникова. Хореографию для постановки разработал знаменитый танцовщик и балетмейстер Владимир Васильев.

Спектакль имел огромный успех за пределами России, его показывали во Франции, США, Германии, Израиле, Греции и Дании. Народный артист РСФСР Николай Караченцов более 24 лет выходил на сцену в роли графа Резанова без дублера, а позже его образ оживляли народный артист России Виктор Раков, заслуженный артист России Игорь Миркурбанов и Семён Шкаликов. В настоящий момент графа Резанова играют народный артист России Дмитрий Певцов, Сергей Пиотровский и Игорь Коняхин.

Исполнители главных ролей

Роль Кончиты впервые исполняла Елена Шанина. Затем эту роль исполняли Алена Хмельницкая, Инна Пиварс, Анна Большова, Алла Юганова и другие талантливые актрисы. На сегодняшний день Кониту на сцене представляют Александра Волкова, Алена Митрошина и Сафия Яруллина.

Под воздействием времени изменялся не только состав исполнителей, но и сам спектакль. Так, по просьбе режиссера Захарова, Вознесенский изменил строчку из финальной песни на: «Дети двадцать первого столетия! Начался ваш новый век». Это подчеркивает динамичность и актуальность постановки.

Театральные достижения

Количество показов спектаклей «Юнона и Авось» превышает 1900, что делает его одним из самых играемых спектаклей на московской сцене. Рок-опера считается самой пронзительной историей любви, гимном мужеству и отваге. Спектакль идет с антрактом.

Театр-постановщик

Ленком Марка Захарова

Режиссеры

Марк Захаров, Игорь Фокин, Олег Шейнцис

 

Режиссер
Марк Захаров
В ролях
Дмитрий Певцов
Виктория Соловьева
Станислав Рядинский
Сергей Ююкин

Июль
20 июля понедельник
19:00
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
21 июля вторник
19:00
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
22 июля среда
19:00
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44

