Amir El-Masry
Kinoafisha
Amir El-Masry
Date of Birth
2 August 1990
Age
35 years old
Zodiac sign
Leo
Popular Films
7.2
Limbo
(2020)
6.0
Club Zero
(2023)
0.0
Giant
(2025)
Filmography
Giant
Giant
Drama, Sport
2025, USA
6
Club Zero
Club Zero
Thriller, Drama
2023, Austria / Great Britain / Germany / France / Denmark
Watch trailer
7.2
Limbo
Limbo
Drama
2020, Great Britain
