Amir El-Masry
Date of Birth
2 August 1990
Age
35 years old
Zodiac sign
Leo

Popular Films

Limbo 7.2
Limbo (2020)
Club Zero 6.0
Club Zero (2023)
0.0
Giant (2025)

Filmography

Genre
Year
All 3 Films 3 Actor 3
Giant
Drama, Sport 2025, USA
Club Zero 6
Club Zero
Thriller, Drama 2023, Austria / Great Britain / Germany / France / Denmark
Limbo 7.2
Limbo
Drama 2020, Great Britain
