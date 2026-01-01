Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Марк Вдовин Mark Vdovin
Киноафиша Персоны Марк Вдовин

Марк Вдовин

Mark Vdovin

Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой
В каком театре играет

Популярные фильмы

Африка 6.7
Африка (2021)
Позывной «Журавли» 6.7
Позывной «Журавли» (2023)
Салют, Начальник 6.6
Салют, Начальник (2022)

Фильмография Марк Вдовин

Жанр
Год
Самогон. Снайперский шабаш 5.5
Самогон. Снайперский шабаш
военный, драма 2025, Россия
Великий и могучий
Великий и могучий
комедия 2025, Россия
Беглянка
Беглянка
детектив 2025, Россия
Мастодонт 5.7
Мастодонт
комедия 2023, Россия
Позывной «Журавли» 6.7
Позывной «Журавли»
драма, военный 2023, Россия
Салют, Начальник 6.6
Салют, Начальник
комедия 2022, Россия
Африка 6.7
Африка Африка
драма, военный 2021, Россия
Билеты
Бархатный сезон 5.4
Бархатный сезон
драма, мелодрама 2019, Россия

Другие проекты Марк Вдовин
Шинель
12+
Шинель
Билеты
Разбойники
16+
Разбойники
Билеты
Игроки
16+
Игроки
Билеты
До премьеры новой «Клиники» еще пять дней, а критики уже дали ей 87% на RT: «Возвращают старую магию»
Брагин ушел из СК в 5 сезоне «Первого отдела», но зрителям смешно: в такой поворот сложно поверить
Проводим Масленицу в стиле корейских дорам: легкий рецепт блинчиков паджон из любимых хитов
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше