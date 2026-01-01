Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Спектакли
Марк Вдовин
Mark Vdovin
Марк Вдовин
Mark Vdovin
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой
В каком театре играет
Театр им. Моссовета
Театр Гоголя
Развернуть
Популярные фильмы
6.7
Африка
(2021)
Билеты
6.7
Позывной «Журавли»
(2023)
6.6
Салют, Начальник
(2022)
Фильмография Марк Вдовин
Жанр
Все
Военный
Детектив
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2025
2023
2022
2021
2019
Все
8
Фильмы
1
Сериалы
7
Актер
8
5.5
Самогон. Снайперский шабаш
военный, драма
2025, Россия
Великий и могучий
комедия
2025, Россия
Беглянка
детектив
2025, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.7
Мастодонт
комедия
2023, Россия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.7
Позывной «Журавли»
драма, военный
2023, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.6
Салют, Начальник
комедия
2022, Россия
6.7
Африка
Африка
драма, военный
2021, Россия
Билеты
5.4
Бархатный сезон
драма, мелодрама
2019, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «КИОН»
ИНН 7707434100
Другие проекты Марк Вдовин
12+
Шинель
Билеты
16+
Разбойники
Билеты
16+
Игроки
Билеты
