Спектакль Разбойники

Фридрих Шиллер на сцене Театра Гоголя. Криминальная драма «Разбойники»

Современная версия романтической драмы Фридриха Шиллера раскрывает сложные отношения любви и ненависти между отцами и детьми. В центре сюжета — завышенные ожидания и давление, оказываемое обществом, которое порождает чудовищ.

Тема спектакля

Напряженный и эмоциональный спектакль Марка Вдовина пронизан горькой иронией. Он исследует, как отсутствие любви и понимания может привести к нравственному крушению, создавая тех самых «разбойников» — людей, выбравших путь разрушения.

Взгляд режиссера

Марк Вдовин делится своими размышлениями: «Во время работы над спектаклем я много думал о библейской притче о Каине и Авеле. Почему один из них оказывается хорошим, а другой — плохим? Почему родители начинают любить одного ребенка больше, чем другого? Это перекос, на мой взгляд, и является началом трагедии недолюбленности и завышенных ожиданий».

Конфликты и поиск себя

Спектакль поднимает важные вопросы о том, как молодые люди, испытывающие давление со стороны родителей и общества, начинают искать свое место в мире. Им кажется, что семья навязывает им чуждые идеалы, и они оказываются в неволе одиночества. Вопреки всему, они нередко примыкают к различным группировкам, которые дают им ложное чувство безопасности, превращая этот путь в модный и «крутой» выбор.

Тем не менее, отделиться от такой группы и вернуться к собственному «я» оказывается чрезвычайно сложно.