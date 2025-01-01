Спектакль Шинель

Меню
Шинель
Постановка
Театр Гоголя 12+
Продолжительность 75 минут
Возраст 12+
Николай Гоголь «Шинель». Офисная мистерия на сцене Театра Гоголя

Спектакль молодого режиссера Арины Бессергеневой, ставший одним из победителей режиссерской лаборатории «Гоголь. 215», переносит читателей в сюрреалистическое пространство современного офиса, где все лишены индивидуальности. Эта работа была создана в сотрудничестве с Российским институтом театрального искусства — ГИТИС и МССМШ им. Гнесиных.

Сюжет

В основе спектакля лежит трагикомическая история о маленьком человеке, который боится выйти за рамки своего ограниченного мира. Покупка новой шинели становится для Акакия Акакиевича Башмачкина долгожданным способом вырваться из повседневной рутины и стать героем своей новой реальности.

Режиссерская концепция

Арина Бессергенева отмечает, что Акакий Акакиевич не просто персонаж со странностями: «Такого человека мы легко можем встретить на улице. Он трудится пять дней в неделю, по восемь часов в сутки с переработками. Башмачкин нашёл смысл жизни в своей работе, и для него главное — не выбиться из своего спокойного жития». Режиссер считает «Шинель» офисной историей, которая актуальна и близка многих зрителей.

Цель спектакля

Создатели спектакля стремятся показать, что из привычных координат, ориентированных на работу и вещи, можно выйти. «На самом деле и работа, и материальные вещи не так важны. Мы можем быть достойными людьми, жить, дышать, любить и крепко стоять на ногах», — подчеркивает Бессергенева.

Спектакль осуществляется при поддержке МТС Live, и его цель — заставить зрителей задуматься о настоящих ценностях в жизни.

Режиссер
Арина Бессергенева
В ролях
Марк Вдовин
Андрей Кондратьев
Андрей Злобин
Анатолий Просалов
Евгений Пуцыло

Декабрь
Январь
29 декабря понедельник
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1000 ₽
8 января четверг
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1000 ₽
17 января суббота
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1000 ₽
30 января пятница
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1000 ₽

