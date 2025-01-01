Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Игроки
Билеты от 2000₽
Киноафиша Игроки

Спектакль Игроки

Постановка
Театр им. Моссовета 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О спектакле

Спектакль «Игроки»: Гоголь в новом свете

«Игроки» — одна из самых часто ставящихся пьес Николая Гоголя. Этот увлекательный спектакль с элементами детектива привлекает внимание как российских, так и зарубежных режиссеров. Они находят в нем нечто большее, чем просто историю о мошенниках, обманывающих друг друга.

Мораль наизнанку

По словам режиссера Павла Пархоменко, «Игроки» представляют собой мораль наизнанку. В этом мире искусство лжи возводится в ранг высокой науки и даже поэзии, а способность к обману становится главным человеческим достоинством.

Пародия на систему ценностей

Спектакль также представляет собой пародию на систему ценностей, где понятие «жить» подменяется на «наживать» любой ценой. В такой среде человек невольно скатывается в режим имитации действительности. Имитироваться может всё: от убеждений и принципов до патриотизма, политических взглядов, искусства и даже любви.

Новые грани комедии

«Игроки» — это не только остросюжетная комедия, но и попытка переосмыслить игровой театр. Режиссер и его команда ищут новые грани гоголевского смеха и пытаются понять, что это значит в современном контексте.

Спектакль создан в рамках программы по работе с молодой режиссурой Театра имени Моссовета. Не упустите возможность увидеть это уникальное воплощение классики на сцене!

Режиссер
Павел Пархоменко
В ролях
Дмитрий Савкин
Дмитрий Федоров
Дмитрий Федоров
Михаил Филиппов
Михаил Филиппов
Марк Вдовин
Лилия Волкова
Лилия Волкова

Купить билет на спектакль Игроки

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
Февраль
13 декабря суббота
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 2400 ₽
5 января понедельник
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 2400 ₽
10 февраля вторник
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 2000 ₽

Фотографии

Игроки

В ближайшие дни

Бешеные деньги
16+
Комедия
Бешеные деньги
11 января в 13:30 Театр комедии. Основная сцена
от 2000 ₽
Вальс-Бостон
16+
Мюзикл
Вальс-Бостон
6 февраля в 19:00 КЦ «Москвич»
от 1500 ₽
Яма
16+
Драма
Яма
11 декабря в 19:00 VS Театр
от 2000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше