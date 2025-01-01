Спектакль «Игроки»: Гоголь в новом свете

«Игроки» — одна из самых часто ставящихся пьес Николая Гоголя. Этот увлекательный спектакль с элементами детектива привлекает внимание как российских, так и зарубежных режиссеров. Они находят в нем нечто большее, чем просто историю о мошенниках, обманывающих друг друга.

Мораль наизнанку

По словам режиссера Павла Пархоменко, «Игроки» представляют собой мораль наизнанку. В этом мире искусство лжи возводится в ранг высокой науки и даже поэзии, а способность к обману становится главным человеческим достоинством.

Пародия на систему ценностей

Спектакль также представляет собой пародию на систему ценностей, где понятие «жить» подменяется на «наживать» любой ценой. В такой среде человек невольно скатывается в режим имитации действительности. Имитироваться может всё: от убеждений и принципов до патриотизма, политических взглядов, искусства и даже любви.

Новые грани комедии

«Игроки» — это не только остросюжетная комедия, но и попытка переосмыслить игровой театр. Режиссер и его команда ищут новые грани гоголевского смеха и пытаются понять, что это значит в современном контексте.

Спектакль создан в рамках программы по работе с молодой режиссурой Театра имени Моссовета. Не упустите возможность увидеть это уникальное воплощение классики на сцене!