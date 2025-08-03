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Постер сериала Изгой. Кархуу
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Киноафиша Сериалы Изгой. Кархуу

Изгой. Кархуу (2025 - 2025)

Izgoj. Karhuu 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал 5 канал
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

События фильма «Изгой. Кархуу» разворачиваются в живописной глухой карельской деревне Кивиярви. Семья Белоногов приезжает сюда на свадьбу родственника Кирилла Стрельца и его возлюбленной Гали. Однако праздник быстро превращается в кошмар, когда сельчане начинают сталкиваться с необъяснимыми трагедиями.  В лесу находят растерзанное тело. Местные жители сразу вспоминают древнюю финскую легенду о Кархуу, таинственном духе-оборотне медведя, который бродит в чащобе и ищет себе жертв. Все винят медведя. Даже сотрудники полиции считают случившееся результатом банального нападения медведя-шатуна. И только Жора Белоног уверен, что все преступления — инсценированные убийства. Кто-то искусно направляет следствие в нужную ему сторону. И пока деревня охотится на зверя, настоящий хищник готовится нанести новый удар. Очередное преступление лишь подтверждает подозрения майора Белонога. Он понимает, что у всех преступлений есть схожая деталь.  Параллельно на самого Жору начинает охоту киллер. Всему виной давняя вражда Белоногов с кланом Ягайловых. Елизавета Ягайлова по кличке «Лихо» пытается вернуть утраченное влияние и сталкивается с резким отпором со стороны авторитетов. Ведь они привыкли работать с ее матерью. «Лихо» решает «реанимировать» Ягу и таким образом восстановить свое положение.  Драматизма и интриги сюжету добавляют неожиданные повороты в судьбе главных персонажей. У Оксаны появляется поклонник, который ради нее готов на все, даже на похищение.

В ролях
В ролях
Андрей Фролов
Андрей Фролов
Глафира Козулина
Глафира Козулина
Оксана Базилевич
Оксана Базилевич
Мария Столярова
Мария Столярова
Артур Харитоненко
Артур Харитоненко
Олег Гаянов
Олег Гаянов
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Изгой. Кархуу - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
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