Елена Данилова – талантливый художник и счастливая женщина. У нее большой уютный дом, любящий муж Сергей и сын Егорка. Недавно Сергея назначили директором, и он стал часто пропадать на работе. А вскоре он объявляет жене, что решил уйти из семьи к своей новой молодой секретарше Насте. Сергей подает на развод и по суду забирает у Елены сына. Из отчаянного положения героиню внезапно спасает разлучница. Настя предлагает помочь Лене вернуть сына и обещает выступить в суде на ее стороне. Совместными усилиями Егорку удается вернуть. Но вскоре Настя бесследно исчезает, а Лену вызывают на допрос…