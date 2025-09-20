Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Сериалы Даниловский тупик

Даниловский тупик (2025 - …)

Danilovskij tupik 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 50 минут

О чем сериал

Елена Данилова – талантливый художник и счастливая женщина. У нее большой уютный дом, любящий муж Сергей и сын Егорка. Недавно Сергея назначили директором, и он стал часто пропадать на работе. А вскоре он объявляет жене, что решил уйти из семьи к своей новой молодой секретарше Насте. Сергей подает на развод и по суду забирает у Елены сына. Из отчаянного положения героиню внезапно спасает разлучница. Настя предлагает помочь Лене вернуть сына и обещает выступить в суде на ее стороне. Совместными усилиями Егорку удается вернуть. Но вскоре Настя бесследно исчезает, а Лену вызывают на допрос…

В ролях
В ролях
Глафира Тарханова
Глафира Тарханова
Иван Батарев
Иван Батарев
Сергей Черданцев
Сергей Черданцев
Мария Столярова
Мария Столярова
Александр Штендлер
Дмитрий Калихов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв

Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Даниловский тупик»

Серия 1
Сезон 1 Серия 1
20 сентября 2025
График выхода новых серий
Сезоны
Сезон 1
2025, 1 эпизод
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Темный Лорд или все-таки нет? Киллиан Мерфи неожиданно прокомментировал слухи о своем участии в сериале «Гарри Поттер»
У «Укрощения строптивого» рейтинг 18+: что не показали советским зрителям 45 лет назад
Сгоревшая машина, исчезновение и город, полный тайн: сериал «Нордланд '99» называют скандинавским «Твин Пиксом»
Фанаты спорили годами, а ИИ решил за секунды: назвал 5 лучших турдизи всех времен — тут и забытый триллер 2009-го, и культовый детектив
История еще не закончена: «Ганнибал» готов к продолжению с любимыми актерами — но есть одно «но»
Переполох на Amazone: «Мистер и миссис Смит» с Эйдельштейном заморозили — шансов увидеть его в роли шпиона все меньше
«Прочь», «Грешники» и «Крик» — герои этих хорроров окажутся в одном фильме: премьера летом 2026 года — попробуйте догадаться, о каком проекте речь
Чем на самом деле закончились истории Китнисс, Сноу и Пита из «Голодных игр»: фильмы хороши, но надо читать книгу
Киллиан Мерфи ответил на слухи о своем участии в сериале по «Гарри Поттеру» — на роль он бы все равно не согласился по одной забавной причине
Залили клавиатуру кофе, начальник наорал? Вы не одиноки! 5 фильмов для тех, кто ненавидит понедельники — «перезагрузят» голову и укажут путь
Фанатам «Куба» приготовиться: клаустрофобия на экране — 6 фильмов, действие которых происходит в замкнутом пространстве
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше