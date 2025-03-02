После долгого перерыва Георгий Белоног возвращается в полицию и помогает Следственному комитету, но всё усложняется с появлением Елизаветы «Лихо», которую считали мёртвой. Выжив после пули Жоры, она прошла долгий путь восстановления и теперь жаждет мести, намереваясь уничтожить всю семью Белоногов при поддержке своего отца. Начинается череда трагедий: исчезают родители Жоры, убивают младшего брата Оксаны, а полковника Архипова ликвидируют так, что Белоног становится главным подозреваемым. Его ловят на месте преступления, и, чтобы доказать невиновность, найти родных и защитить близких, он вынужден бежать. Теперь Жора – вне закона, но он не привык отступать перед угрозой и сделает всё, чтобы восстановить справедливость.