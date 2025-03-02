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Киноафиша Сериалы Изгой. Отцы

Изгой. Отцы (2025 - 2025)

Izgoj. Otcy 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал 5 канал
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

После долгого перерыва Георгий Белоног возвращается в полицию и помогает Следственному комитету, но всё усложняется с появлением Елизаветы «Лихо», которую считали мёртвой. Выжив после пули Жоры, она прошла долгий путь восстановления и теперь жаждет мести, намереваясь уничтожить всю семью Белоногов при поддержке своего отца. Начинается череда трагедий: исчезают родители Жоры, убивают младшего брата Оксаны, а полковника Архипова ликвидируют так, что Белоног становится главным подозреваемым. Его ловят на месте преступления, и, чтобы доказать невиновность, найти родных и защитить близких, он вынужден бежать. Теперь Жора – вне закона, но он не привык отступать перед угрозой и сделает всё, чтобы восстановить справедливость.

В ролях
В ролях
Андрей Фролов
Андрей Фролов
Иван Васильев
Оксана Базилевич
Оксана Базилевич
Никита Чеканов
Алексей Нилов
Алексей Нилов
Глафира Козулина
Глафира Козулина
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Сезоны
Изгой. Отцы - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
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