Спектакль «ХХ век. Бал» в МХТ имени А. П. Чехова

В Московском художественном театре имени А. П. Чехова состоится впечатляющий спектакль режиссёра и хореографа Аллы Сигаловой. Постановка отражает события XX века через пластические этюды и музыкальные номера, которые создают целостную хронологию культурных и исторических достижений века.

Место действия и концепция

Спектакль «ХХ век. Бал» разворачивается в единственном месте – железнодорожном вокзале. Практически отсутствуют слова: хореография и музыка перенесут зрителей в атмосферу разных десятилетий. От чеховского «Вишнёвого сада» до празднования Миллениума, спектакль охватывает важнейшие события века – революции, войны, «оттепель», полет Гагарина и Олимпиаду-80.

Герои и эпохи

Разные поколения и моды становятся свидетелями встреч и расставаний. На сцене оживают Лара и Живаго, Айседора Дункан и Есенин, Маяковский и Вероника Полонская, а также персонажи из произведений Чехова, Вертинского, Шпаликова, Вампилова и Тарковского.

Откровения Аллы Сигаловой

Алла Сигалова делится: «Поскольку сегодня мы уже чуть отодвинулись от ХХ века, хочется к нему возвращаться, его переосмысливать, вспоминать. Вспоминать те образы, которыми мы жили в ушедшем веке. Впечатлений, конечно, много, нужно было выбирать и сделать очень концентрированную историю, не растекаясь по древу. Этот спектакль – оммаж, жест любви и уважения тем людям, той музыке, тому времени».

Масштабы постановки

«ХХ век. Бал» является одной из самых масштабных постановок МХТ. В спектакле задействованы более сорока артистов и больше 500 костюмов. Для первой половины (до 1950-х годов) костюмы создала художник Мария Данилова, а во второй половине используются вещи, собранные историком моды Александром Васильевым – настоящие свидетели эпохи.

Это спектакль не только для ценителей театра, но и для всех, кто интересуется историей и культурой XX века. Присоединяйтесь к этому уникальному путешествию по времени!