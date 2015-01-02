Меню
XX век. Бал
Киноафиша XX век. Бал

Спектакль XX век. Бал

Отражения памяти в двух частях с прологом, музыкой и танцевальными этюдами
Постановка
МХТ им. Чехова 16+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «ХХ век. Бал» в МХТ имени А. П. Чехова

В Московском художественном театре имени А. П. Чехова состоится впечатляющий спектакль режиссёра и хореографа Аллы Сигаловой. Постановка отражает события XX века через пластические этюды и музыкальные номера, которые создают целостную хронологию культурных и исторических достижений века.

Место действия и концепция

Спектакль «ХХ век. Бал» разворачивается в единственном месте – железнодорожном вокзале. Практически отсутствуют слова: хореография и музыка перенесут зрителей в атмосферу разных десятилетий. От чеховского «Вишнёвого сада» до празднования Миллениума, спектакль охватывает важнейшие события века – революции, войны, «оттепель», полет Гагарина и Олимпиаду-80.

Герои и эпохи

Разные поколения и моды становятся свидетелями встреч и расставаний. На сцене оживают Лара и Живаго, Айседора Дункан и Есенин, Маяковский и Вероника Полонская, а также персонажи из произведений Чехова, Вертинского, Шпаликова, Вампилова и Тарковского.

Откровения Аллы Сигаловой

Алла Сигалова делится: «Поскольку сегодня мы уже чуть отодвинулись от ХХ века, хочется к нему возвращаться, его переосмысливать, вспоминать. Вспоминать те образы, которыми мы жили в ушедшем веке. Впечатлений, конечно, много, нужно было выбирать и сделать очень концентрированную историю, не растекаясь по древу. Этот спектакль – оммаж, жест любви и уважения тем людям, той музыке, тому времени».

Масштабы постановки

«ХХ век. Бал» является одной из самых масштабных постановок МХТ. В спектакле задействованы более сорока артистов и больше 500 костюмов. Для первой половины (до 1950-х годов) костюмы создала художник Мария Данилова, а во второй половине используются вещи, собранные историком моды Александром Васильевым – настоящие свидетели эпохи.

Это спектакль не только для ценителей театра, но и для всех, кто интересуется историей и культурой XX века. Присоединяйтесь к этому уникальному путешествию по времени!

Режиссер
Алла Сигалова
В ролях
Никита Бурячек
Алексей Варущенко
Павел Ващилин
Ольга Воронина
Ульяна Глушкова
Ульяна Глушкова

Фотографии

XX век. Бал XX век. Бал XX век. Бал XX век. Бал XX век. Бал XX век. Бал XX век. Бал
