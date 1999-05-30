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Ника Вигель
Nika Vigel
Киноафиша
Персоны
Ника Вигель
Ника Вигель
Nika Vigel
Дата рождения
30 мая 1999
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Близнецы
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
,
Драматический актёр
Биография Ники Вигель
Родилась 30 мая 1999 года.
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Популярные фильмы
6.5
Цирк!
(2024)
5.1
Пожить как люди
(2025)
4.9
Театральная зона
(2025)
Фильмография Ники Вигель
Кузя. Путь к успеху
комедия, ситком
2026, Россия
5.1
Пожить как люди
комедия
2025, Россия
4.9
Театральная зона
комедия
2025, Россия
6.5
Цирк!
комедия
2024, Россия
До свадьбы заживет
мелодрама, мини-сериал
2023, Россия
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Созвучия любви
драма, мелодрама
2021, Россия
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Новости о Нике Вигель
Актриса Ника Вигель ответила на вопросы Киноафиши
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