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Ника Вигель
Ника Вигель Nika Vigel
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Ника Вигель

Nika Vigel

Дата рождения
30 мая 1999
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Близнецы
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтическая актриса, Драматический актёр

Биография Ники Вигель

Родилась 30 мая 1999 года.

Популярные фильмы

Цирк! 6.5
Цирк! (2024)
Пожить как люди 5.1
Пожить как люди (2025)
Театральная зона 4.9
Театральная зона (2025)

Фильмография Ники Вигель

Кузя. Путь к успеху
Кузя. Путь к успеху
комедия, ситком 2026, Россия
Пожить как люди 5.1
Пожить как люди
комедия 2025, Россия
Театральная зона 4.9
Театральная зона
комедия 2025, Россия
Цирк! 6.5
Цирк!
комедия 2024, Россия
До свадьбы заживет
До свадьбы заживет
мелодрама, мини-сериал 2023, Россия
Созвучия любви
Созвучия любви
драма, мелодрама 2021, Россия
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Новости о Нике Вигель
Актриса Ника Вигель ответила на вопросы Киноафиши
Актриса Ника Вигель ответила на вопросы Киноафиши
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Устюгов крут не только в «Ментовских войнах»: этот детектив с ним так затягивает, что «через 10 минут кусок в горло не лезет»
«Пацаны» кончились, а банкет продолжается: Marvel готовит ответку с Брэдом Питтом — историю про «суперзлодеев» хранили на полке 35 лет
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Забудьте вы уже про «Игру престолов»: эти 5 сериалов HBO цепляют не меньше – у каждого оценка 8+ на IMDb
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