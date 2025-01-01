Сериал рассказывает о том, как Кузя из обычного студента превратился в миллиардера. В центре сюжета сезона — история героя Виталия Гогунского, который после громкого ухода из университета возвращается в родную Агаповку и неожиданно для себя становится главой местного колхоза. Благодаря своей непосредственности и нестандартному подходу Кузя не только сохраняет хозяйство, но и выводит его на новый уровень. Однако в тени развивается интрига — антагонист пытается использовать Кузю в своих целях и разрушить колхоз ради продажи земли под строительство платной трассы. Сам Кузя, не подозревая о коварных планах, борется за родную Агаповку и продолжает идти своим путём. На личном фронте героя тоже всё непросто: за его внимание соперничают соседка Верка и городская девушка Даша, дочь главного антагониста. Сериал объединяет элементы комедии и драмы, показывая, что наивность, простота и искренность могут стать ключом к настоящему успеху, а верность семье и родным корням — главным источником силы.