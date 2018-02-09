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Киноафиша Сериалы Опасный круиз
Опасный круиз (2017 - 2021) Опасный круиз 12+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 1 час 30 минут
О чем сериал

События детективного сериала «Опасный круиз» разворачиваются вокруг молодой девушки Лики Ракитиной. Она несправедливо лишается работы, но не сдается и решает отомстить своему вредному и высокомерному начальнику Шелесту. Она узнает, что мужчина отправляется в круиз со своей дамой сердца… и присоединяется к ним на корабле. В первый же день ей удается расстроить их отношения. Однако торжество Лики завершается трагедией: в своей каюте она обнаруживает убитую соседку, а улики кто-то подбрасывает в ее сумочку.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Юрий Орлов
Галина Бокашевская
Георгий Маришин
Георгий Маришин
Александр Ратников
Александр Ратников
Юрий Батурин
Юрий Батурин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Опасный круиз - Сезон 1 Сезон 1
2018, 2 эпизода
 
Кадры из сериала
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