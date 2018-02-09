События детективного сериала «Опасный круиз» разворачиваются вокруг молодой девушки Лики Ракитиной. Она несправедливо лишается работы, но не сдается и решает отомстить своему вредному и высокомерному начальнику Шелесту. Она узнает, что мужчина отправляется в круиз со своей дамой сердца… и присоединяется к ним на корабле. В первый же день ей удается расстроить их отношения. Однако торжество Лики завершается трагедией: в своей каюте она обнаруживает убитую соседку, а улики кто-то подбрасывает в ее сумочку.