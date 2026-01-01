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Марцин Чарник
Марцин Чарник Marcin Czarnik
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Марцин Чарник

Marcin Czarnik

Дата рождения
23 марта 1976
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Овен
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Романтический герой

Популярные фильмы

Сын Саула 7.4
Сын Саула (2015)
Чемпион из Освенцима 6.9
Чемпион из Освенцима (2020)
Сирота 6.8
Сирота (2025)

Фильмография Марцин Чарник

Мулен 6.3
Мулен Moulin
биография, исторический, военный 2026, Франция / Венгрия
Сирота 6.8
Сирота Árva
драма 2025, Франция / Германия / Венгрия
Три любви 5.1
Три любви Trzy milosci
драма 2025, Польша
Смотреть трейлер
Гитлер действительно мертв 4.1
Гитлер действительно мертв Zaprawde Hitler umarl
триллер 2025, Польша
Белая храбрость 6.4
Белая храбрость Biala odwaga
драма, военный 2024, Польша
Женщина из… 6.7
Женщина из… Kobieta z...
драма 2023, Польша / Швеция
Идеальное число 5.2
Идеальное число Liczba doskonała
драма 2022, Польша / Израиль / Италия
Открой глаза 6.5
Открой глаза
фантастика, триллер, драма, детектив 2021, Польша
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