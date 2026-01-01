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Фильмография
Марцин Чарник
Marcin Czarnik
Киноафиша
Персоны
Марцин Чарник
Марцин Чарник
Marcin Czarnik
Дата рождения
23 марта 1976
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Овен
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.4
Сын Саула
(2015)
6.9
Чемпион из Освенцима
(2020)
6.8
Сирота
(2025)
Фильмография Марцин Чарник
6.3
Мулен
Moulin
биография, исторический, военный
2026, Франция / Венгрия
6.8
Сирота
Árva
драма
2025, Франция / Германия / Венгрия
5.1
Три любви
Trzy milosci
драма
2025, Польша
Смотреть трейлер
4.1
Гитлер действительно мертв
Zaprawde Hitler umarl
триллер
2025, Польша
6.4
Белая храбрость
Biala odwaga
драма, военный
2024, Польша
6.7
Женщина из…
Kobieta z...
драма
2023, Польша / Швеция
5.2
Идеальное число
Liczba doskonała
драма
2022, Польша / Израиль / Италия
6.5
Открой глаза
фантастика, триллер, драма, детектив
2021, Польша
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