Постер фильма Три любви
1 постер
Три любви

Три любви

Trzy milosci
О фильме

Лена, 40-летняя актриса, недавно пережившая развод, хочет наладить свою жизнь. Готовая к переменам, она быстро попадает в объятия Кунделя – обаятельного студента. Их отношения – это взрыв страсти, в котором границы между близостью и желанием постепенно стираются. Тем временем Ян, бывший муж Лены и уважаемый адвокат, никак не может смириться с расставанием. Шпионское приложение на телефоне Лены и съёмная квартира напротив её окон становятся инструментами его контроля. Всё ещё несчастная любовь или уже опасная одержимость?
Три любви - trailer
Три любви  trailer
Страна Польша
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 5 сентября 2025
Дата выхода
5 сентября 2025 Польша
Производство Koskino Natalia Grzegorzek
Другие названия
Trzy milosci, Three Loves
Режиссер
Лукаш Гжегожек
В ролях
Марта Нерадкевич
Марцин Чарник
Гжегож Степняк
Гжегож Степняк
Катрин Херман
Каролина Ягода
Все актеры и съемочная группа

Трейлеры фильма
Три любви - trailer
Три любви Trailer
Все трейлеры
