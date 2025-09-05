Лена, 40-летняя актриса, недавно пережившая развод, хочет наладить свою жизнь. Готовая к переменам, она быстро попадает в объятия Кунделя – обаятельного студента. Их отношения – это взрыв страсти, в котором границы между близостью и желанием постепенно стираются. Тем временем Ян, бывший муж Лены и уважаемый адвокат, никак не может смириться с расставанием. Шпионское приложение на телефоне Лены и съёмная квартира напротив её окон становятся инструментами его контроля. Всё ещё несчастная любовь или уже опасная одержимость?