Марчин Босак

Не только хрен, укроп и чеснок: что ещё положить в банку с огурцами — от шеф-повара советует 2 ягоды

В конце августа пятки как наждачка? Кидаю 2 веточки в тазик — и кожа становится мягче пуха и нежнее зефирки

«Под хрустящей корочкой сочная грудка»: курицу целиком кидаю в рассол — 4 часа и эффект круче, чем от маринада

Колоссальный ляп в новых «Ментовских войнах» с Устюговым всплыл еще до премьеры: Шилов все-таки вернется, но… не в Россию?

Русский 007 с саблей и в тюбетейке против турок: а вы знали про наш ответ Джеймсу Бонду?

Кто тут мылся, брился и страдал: угадайте советский фильм по смешной сцене в ванной (тест)

«Изумительный, с тончайшими поворотами»: этот мульт Pixar даже автор «Ёжика в тумане» считает шедевром — речь не про «Головоломку»

Не «Методом» единым: сериал с Хабенским и Пореченковым быстро разошелся по миру — хит Первого канала добрался даже до Netflix

Повзрослевший Леви вернулся, но без Микасы и Эрена: в этом «спин-оффе» «Атаки титанов» Аккерман скрывается под маской

НТВ переснял главный скандинавский хит — и Пореченков вытянул его до 7,6 баллов на «Кинопоиске»: моментами круче оригинала