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Фильмография
Марчин Босак
Marcin Bosak
Киноафиша
Персоны
Марчин Босак
Марчин Босак
Marcin Bosak
Дата рождения
9 сентября 1979
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.3
В темноте
(2011)
6.9
Чемпион из Освенцима
(2020)
6.7
Спасение
(2015)
Фильмография Марчин Босак
6
Великая Варшавская
Wielka Warszawska
драма
2025, Польша
Смотреть трейлер
6.4
Белая храбрость
Biala odwaga
драма, военный
2024, Польша
5.8
Смерть Зигельбойма
Smierc Zygielbojma
биография, драма, исторический
2021, Польша
6.5
Zupa nic
Zupa nic
комедия, драма
2021, Польша
6.9
Чемпион из Освенцима
Mistrz
биография, драма, исторический
2020, Польша
Смотреть трейлер
Рецензия
Clergyman
Klecha
драма
2020, Польша
6.3
След зверя
Pokot
детектив, драма
2017, Германия / Польша / Словакия / Чехия / Швеция
6.7
Спасение
Spasenie
драма
2015, Россия
Смотреть трейлер
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