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Джона Сяо
Джона Сяо
Jona Xiao
О персоне
Фильмография
Джона Сяо
Jona Xiao
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Дата рождения
18 мая 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Чанша, Китай
Рост
159 см
Биография Джоны Сяо
Родилась 18 мая 1989 года. Чанша, Китай.
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