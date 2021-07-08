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Постер к сериалу Обитель зла: Бесконечная тьма
Постер к сериалу Обитель зла: Бесконечная тьма
Постер к сериалу Обитель зла: Бесконечная тьма
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Киноафиша Сериалы Обитель зла: Бесконечная тьма
Обитель зла: Бесконечная тьма (2021 - …) RESIDENT EVIL: Infinite Darkness 18+
Год выпуска 2021
Страна США/Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 26 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 1 час 44 минуты
О чем сериал

«Обитель зла: Бесконечная тьма» – оригинальной проект от Netflix, в основу которого легла серия компьютерных игр Resident Evil. Действие сериала начинается в 2006 году, то есть между событиями четвертой и пятой частей одноименной игры. Главные герои – старые друзья Леон Скотт Кеннеди и Клэр Редфилд. В результате кибератаки на Белый дом, расследованием которой должен был заняться Леон, его территорию стали заполонять зомби. Тем временем Клэр, находящаяся в другой стране, выясняет, что причиной случившегося стал эксперимент, с которым связана военная карьера напарника Леона – Джейсона.

Обитель зла: Бесконечная тьма - трейлер
Обитель зла: Бесконечная тьма
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Билли Каметц
Билли Каметц
Ник Апостолидес
Ник Апостолидес Leon S. Kennedy
Стефани Паниселло
Стефани Паниселло Claire Redfield
Джона Сяо
Джона Сяо
Рэй Чейз
Рэй Чейз
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Обитель зла: Бесконечная тьма - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 4 эпизода
 
Новости о сериале
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Ограбление казино и семейная комедия: 10 фильмов и сериалов про зомби на Netflix
Зомби, спецназ и политические интриги: Обзор мини-сериала «Обитель зла: Бесконечная тьма»
Зомби, спецназ и политические интриги: Обзор мини-сериала «Обитель зла: Бесконечная тьма»
Кадры из сериала
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