«Обитель зла: Бесконечная тьма» – оригинальной проект от Netflix, в основу которого легла серия компьютерных игр Resident Evil. Действие сериала начинается в 2006 году, то есть между событиями четвертой и пятой частей одноименной игры. Главные герои – старые друзья Леон Скотт Кеннеди и Клэр Редфилд. В результате кибератаки на Белый дом, расследованием которой должен был заняться Леон, его территорию стали заполонять зомби. Тем временем Клэр, находящаяся в другой стране, выясняет, что причиной случившегося стал эксперимент, с которым связана военная карьера напарника Леона – Джейсона.