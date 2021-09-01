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Келли Мари Трэн
Келли Мари Трэн
Kelly Marie Tran
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Келли Мари Трэн
Kelly Marie Tran
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Дата рождения
17 января 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Сан-Диего, Калифорния, США
Рост
157 см
Биография Келли Мари Трэн
Родилась 17 января 1989 года. Сан-Диего, Калифорния, США.
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Фильмография Келли Мари Трэн
ЛЕГО Звездные войны: Летние каникулы
боевик, приключения, анимация
2022, США
0.0
Райя и последний дракон
анимация
2021, США
8.0
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Премьера мультсериала состоится на сервисах Hulu и Peacock 23 сентября.
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1 сентября 2021 12:50
Новый трейлер «Райи и последнего дракона» сопровождает песня, написанная специально для мультфильма
Композиция получила название Lead The Way.
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22 февраля 2021 15:47
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5 марта 2021 16:28
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