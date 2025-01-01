Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Летние осы кусают нас даже в ноябре
Билеты от 2200₽
Киноафиша Летние осы кусают нас даже в ноябре

Спектакль Летние осы кусают нас даже в ноябре

Постановка
Театр.doc industrial 18+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 18+
Билеты от 2200₽

О концерте/спектакле

Режиссёрский дебют Веры Дровениковой по пьесе Ивана Вырыпаева

Комедия Ивана Вырыпаева — это особый жанр. Умный текст, не всегда понятные подтексты, яркие образы и философская глубина. На сцене всего трое: женщина, её муж и друг семьи.

Детектив о правде и жизни

Простой, на первый взгляд, сюжет о том, кто же был тот мужчина, который пришёл к жене в понедельник, когда мужа не было дома, быстро превращается в увлекательный детектив. Герои не просто выясняют отношения, они говорят с собой, друг с другом, с невидимыми собеседниками по телефону.

В процессе их монологи уходят далеко за пределы бытового конфликта: это размышления о смысле жизни, о собственных заблуждениях и страхах. Они путаются в своих чувствах, запутывают друг друга и зрителей. А всем в итоге хочется лишь одного — чтобы мир снова стал простым, ясным и понятным.

Правда как выход

Единственный способ распутать этот клубок — сказать правду. Правду о себе, правду друг другу. И они это сделают. Мир не рухнет, он обретёт новые очертания. Он станет таким, в котором снова хочется жить, радоваться и, главное, смеяться.

Летние осы в ноябре

Что скрывается за этим названием? Шутка? Загадка? Повторяющаяся фраза, за которой можно искать отсылки и глубинные смыслы. Но, возможно, это не так важно. Главное — просто жить. Жить с правдой, потому что так легче.

Спектакль — это не только смешная комедия, но и честный разговор о том, как иногда сложно быть искренним, даже с самими собой.

Режиссер
Вера Дровеникова
В ролях
Андрей Кондратьев
Иван Федотов
Вера Дровеникова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 августа
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
20:00 от 2200 ₽

Фотографии

Летние осы кусают нас даже в ноябре Летние осы кусают нас даже в ноябре Летние осы кусают нас даже в ноябре Летние осы кусают нас даже в ноябре Летние осы кусают нас даже в ноябре Летние осы кусают нас даже в ноябре

В ближайшие дни

Два мужа по цене одного
16+
Комедия
Два мужа по цене одного
25 октября в 14:00 ДК ВДНХ
от 1000 ₽
Белоснежка и 7 гномов
0+
Мюзикл Детский
Белоснежка и 7 гномов
30 декабря в 15:00 Планета КВН
от 1000 ₽
Демон
16+
Драма
Демон
13 сентября в 19:00 VS Театр
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше