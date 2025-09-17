Главный герой, начинающий режиссер Никита, узнает о смертельном диагнозе. Жить ему осталось совсем немного, поэтому он приглашает трех своих друзей-одноклассников совершить непростое путешествие, задуманное десять лет назад. Это приключение должно было стать ностальгическим возвращением в беззаботные школьные годы, но обернулось серьезным испытанием, в котором героям предстоит встретиться лицом к лицу с суровой природой Урала, местным кровожадным браконьером, племенем манси и зловещим стариком, из-за которого без вести пропадают люди. Путь героев – это одиссея по России 90-х, где отчаянные люди живут в суровых и непредсказуемых обстоятельствах, а на экзистенциальные вопросы находятся парадоксальные ответы. Несмотря на все сложности этой невероятной истории, наши герои обретут стойкое ощущение надежды на светлое будущее.