Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Никто не знает про Маньпупунер
1 постер
Киноафиша Сериалы Никто не знает про Маньпупунер

Никто не знает про Маньпупунер (2025 - …)

Nikto ne znaet pro Manpupuner 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Okko

О чем сериал

Главный герой, начинающий режиссер Никита, узнает о смертельном диагнозе. Жить ему осталось совсем немного, поэтому он приглашает трех своих друзей-одноклассников совершить непростое путешествие, задуманное десять лет назад. Это приключение должно было стать ностальгическим возвращением в беззаботные школьные годы, но обернулось серьезным испытанием, в котором героям предстоит встретиться лицом к лицу с суровой природой Урала, местным кровожадным браконьером, племенем манси и зловещим стариком, из-за которого без вести пропадают люди. Путь героев – это одиссея по России 90-х, где отчаянные люди живут в суровых и непредсказуемых обстоятельствах, а на экзистенциальные вопросы находятся парадоксальные ответы. Несмотря на все сложности этой невероятной истории, наши герои обретут стойкое ощущение надежды на светлое будущее.

Никто не знает про Маньпупунер - трейлер первого сезона
Никто не знает про Маньпупунер  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Александр Метёлкин
Александр Метёлкин
Михаил Орлов
Михаил Орлов
Антон Момот
Антон Момот
Иван Федотов
Лира Кекеева
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв

Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Никто не знает про Маньпупунер»

Серия 1
Сезон 1 Серия 1
17 сентября 2025
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
17 сентября 2025
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
17 сентября 2025
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 сентября 2025
График выхода новых серий
Сезоны
Никто не знает про Маньпупунер - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Просто — о сложном: на пальцах разбираем истинный смысл «Матрицы» для тех, кто не смотрел или уже забыл
Реальный Искандер из «Империи Кесем» не погиб на корабле: прожил долгую жизнь, но так и не возглавил империю
Мало кто знает, но СССР на год раньше Голливуда выпустила свой «Побег из Шоушенка» — основан на реальных событиях
Называем лучший сезон «Очень странных дел», который смотрели 1 млрд часов: выбрали не критики, а обычные люди
«Архитектор: Война на Востоке»: по «Невскому» могут снять идеальную полнометражку — без Павла Семенова, зато с его батей
Новый исторический сериал со звездами «Игры престолов» и «Дома дракона» стал хитом HBO — несмотря на так себе отзывы критиков
Любимый советский режиссер Маслякова — не Гайдай или Рязанов: лишь его фильмы хвалил в интервью ведущий КВН
«Дать что-то меньшее — кощунство»: «Крик 7» станет одним из лучших сиквелов серии — из мертвых вернут сразу нескольких звезд франшизы
«Вспомним Хита Леджера»: Иванченко может ждать нечто посерьезнее хейта — из-за перезапуска «Моей прекрасной няни» ходит по грани
Кто есть кто в дораме «Слабый герой»? Си Ын главный персонаж, но и эти герои важны
«Елки 12» готовят сюрприз: возвращается любимый герой, но его ждет серьезное испытание — теперь все будет иначе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше