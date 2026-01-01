Спектакль Мастер и Маргарита. История любви

Мастер и Маргарита. История любви
Билеты от 600₽
Постановка
Театр Сатиры 16+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+
О спектакле

Премьера фантасмагории по мотивам романа Булгакова в Театре Сатиры

Театр Сатиры приглашает зрителей на премьеру спектакля, основанного на самом таинственном романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Это произведение считается вершиной творческого наследия писателя и затрагивает вечные темы любви, добра и зла. Главные герои сталкиваются с тяжелыми испытаниями, ради которых им приходится делать трудный выбор.

История любви с глубоким смыслом

В центре сюжета — страстная история любви, которая разворачивается в вихре событий, где переплетаются реальность и иллюзия. Главные персонажи, Мастер и Маргарита, готовы на всё ради своей привязанности друг к другу. Их чувства представляют собой спонтанный и внезапный поток, способный сметать всё на своём пути, исцеляя и принося надежду.

Зрелищность спектакля

Спектакль обещает быть современным и чувственным, полным иллюзий и мистификаций, которые характерны для стиля Булгакова. Особое внимание уделено сцене бала, которая станет настоящим зрелищем благодаря роскошным декорациям и ярким, запоминающимся персонажам. Готовьтесь к настоящему театральному волшебству!

Режиссер
Евгений Герасимов
В ролях
Игорь Лагутин
Янина Студилина
Иван Федотов
Антон Буглак

Июнь
6 июня суббота
14:00
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
от 600 ₽
19:00
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
от 600 ₽

