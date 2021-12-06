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Десмонд Чиам
Десмонд Чиам
Desmond Chiam
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Десмонд Чиам
Desmond Chiam
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Дата рождения
30 июля 1987
Возраст
34 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Мельбурн, Виктория, Австралия
Рост
178 см
Биография Десмонда Чиама
Родился 30 июля 1987 года. Мельбурн, Виктория, Австралия.
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6 декабря 2021 15:08
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