Стало известно, кто сыграет Шао Кана и других новых героев в сиквеле «Мортал Комбат»

Студии New Line Cinema и Warner Bros. добавили в актерский состав «Мортал Комбат 2» несколько новых лиц. Как сообщает Deadline, к исполнительскому ансамблю сиквела присоединились Мартин Форд («Форсаж 9»), Десмонд Чайм («Сокол и Зимний солдат»), Ана Нгуен («Неубиваемый шпион») и Дэймон Херриман («Однажды в… Голливуде»).

Форд сыграет могущественного императора Внешнего мира Шао Кана, Чайму достался образ короля Джеррода, Нгуен сыграет королеву Синдел, а Херриман воплотит демонического Куан Чи.

Ранее к проекту примкнули Карл Урбан («Пацаны») в качестве Джонни Кейджа и звезды «Леденящих душу приключений Сабрины» Тати Габриэль и Аделин Рудольф — первая сыграет Джейд, а вторая — воинственную принцессу Китану. Из звезд исходной картины к знакомым ролям вернутся Льюис Тан, Джессика Макнэми, Луди Линь, Джош Лоусон, Таданобу Асано, Мехкад Брукс, Макс Хуан, Чинь Хань, Хироюки Санада и Джо Таслим.

Режиссером вновь выступит Саймон Маккуойд. Сценарий написал Джереми Слэйтер («Лунный рыцарь», «Академия «Амбрелла»). Детали сюжета пока засекречены. Съемки должны стартовать до конца этого месяца.

Дата премьеры «Мортал Комбат 2» еще не оглашена.