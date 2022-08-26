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Киноафиша Сериалы Путь к партнерству

Путь к партнерству (2022 - …)

Partner Track 16+
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Netflix
О чем сериал

Сериал «Путь к партнерству» рассказывает историю молодой бизнесвумен, которая пытается выбрать между собственными моральными принципами и блестящей карьерой. Ингрид Юнг – прирожденный юрист, вот только коллеги относятся к ней с пренебрежением. Дело в том, что Ингрид страдает от чрезвычайно высоких для своей сферы идеалов. Она отказывается работать с клиентами, в честность которых не верит, даже если нуждается в средствах. Но девушке приходится задуматься о правильности своего поведения, когда она получает редкий шанс.к

Путь к партнерству - трейлер
Путь к партнерству
трейлер
В ролях
В ролях
Фредрик Лене
Фредрик Лене
Доминик Шервуд
Доминик Шервуд
Alexandra Turshen
Нолан Джерард Фанк
Нолан Джерард Фанк
Мэттью Раух
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Путь к партнерству»
TBA
Сезон 1 Серия 1
26 августа 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Путь к партнерству - Сезон 1 Сезон 1
2022, 1 эпизод
 
Кадры из сериала
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