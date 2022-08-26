Сериал «Путь к партнерству» рассказывает историю молодой бизнесвумен, которая пытается выбрать между собственными моральными принципами и блестящей карьерой. Ингрид Юнг – прирожденный юрист, вот только коллеги относятся к ней с пренебрежением. Дело в том, что Ингрид страдает от чрезвычайно высоких для своей сферы идеалов. Она отказывается работать с клиентами, в честность которых не верит, даже если нуждается в средствах. Но девушке приходится задуматься о правильности своего поведения, когда она получает редкий шанс.к