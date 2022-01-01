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Киноафиша Сериалы Эксперимент
Эксперимент (2022 - …) Эксперимент
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
О чем сериал

Сериал «Эксперимент» – это российская комедия о неудачливом психологе, вынужденном взять в партнеры по бизнесу свою уборщицу. Холмогоров давно и успешно ведет столичную практику, однако со временем он устает от работы и теряет клиентов. Его профессиональные ошибки успешно исправляет отзывчивая Клавдия, моющая полы в его офисе. Женщина, в отличие от строгого специалиста, всегда готова выслушать и успокоить его пациентов. Ради спасения бизнеса он идет на эксперимент и на спор предлагает Клаве партнерство.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ирина Мазуркевич
Ирина Мазуркевич
Светлана Письмиченко
Светлана Письмиченко
Александра Куликова
Янина Лакоба
Денис Пьянов
Денис Пьянов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
TBA, 1 эпизод
 
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