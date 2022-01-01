Сериал «Эксперимент» – это российская комедия о неудачливом психологе, вынужденном взять в партнеры по бизнесу свою уборщицу. Холмогоров давно и успешно ведет столичную практику, однако со временем он устает от работы и теряет клиентов. Его профессиональные ошибки успешно исправляет отзывчивая Клавдия, моющая полы в его офисе. Женщина, в отличие от строгого специалиста, всегда готова выслушать и успокоить его пациентов. Ради спасения бизнеса он идет на эксперимент и на спор предлагает Клаве партнерство.