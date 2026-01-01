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Надежда Борисова
Nadezhda Borisova
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Надежда Борисова
Надежда Борисова
Nadezhda Borisova
Дата рождения
2 января 1979
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
В каком театре играет
МХТ им. Чехова
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