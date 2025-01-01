Меню
Постановка
МХТ им. Чехова 16+
Продолжительность 60 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Лёха» в МХТ Чехова

Спектакль «Лёха» погружает зрителя в мир поздней любви и конфликта поколений. Рассказчица с юмором и болью делится глубокими переживаниями деда, который неожиданно влюбляется в соседку по балкону. Чтобы передать уникальность этой истории, режиссёр Данил Чащин, известный своими работами в театре и кино, использует ироничный и современный слог.

Награды и важность пьесы

Пьеса «Лёха» была удостоена Гран-при на престижном драматургическом конкурсе «Ремарка». Она заинтересует любителей философских и поэтических историй, а также тех, кто ценит глубокие размышления о жизни и любви.

Персонажи и их истории

В центре повествования — чувства деда к Любови Ивановне, с которой его связывают комплименты и забавные конфликты. «Мой дед говорил: «Лёха, она любовь всей моей жизни». Любовь Ивановна называла его «козлом» и иногда выбрасывала его гвоздики в закрытое окно», — говорит Чащин о своих героях.

Глубина размышлений

Спектакль становится попыткой расшифровать чужие судьбы и невысказанные чувства. Данил Чащин поясняет: «Почему мне так часто незнакомые старички и старушки на улице и в метро рассказывают свои истории? Дело не только в одиночестве. Они осознают свою конечность и передают свои переживания, позволяя мне стать носителем их историй. И так они становятся бесконечными». Это глубокомысленное послание делает спектакль особенно трогательным и актуальным для зрителей.

«Лёха» — это не только рассказ о любви и одиночестве, но и о том, как важно передавать свои истории следующему поколению.

Режиссер
Данила Чащин
В ролях
Надежда Борисова
Надежда Борисова
Дарья Юрская
Олег Гаас
Олег Гаас
Владимир Любимцев
Владимир Любимцев
Виктор Кулюxин

Фотографии

Лёха... Лёха... Лёха... Лёха... Лёха... Лёха... Лёха... Лёха...
