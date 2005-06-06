Действие этой поэтической картины разворачивается в маленьком поселке на берегу Азовского моря в начале 1960-х годов. Подростки страстно мечтают о любви, о которой пока знают только из рассказов "бывалых" людей. 16- летний Игнат первый узнает настоящее чувство. Его любовь к прекрасной авантюристке, выдающей себя за столичную Певицу, становится губительной. Это история первой любви и предательства.

В ткань фильма вплетены смешные и невероятные местные легенды и мифы, связанные с культом античных поселений. Три тысячелетия назад на месте этого приморского поселка находился алтарь языческой Богини Смерти и местные жители до сих пор верят, что каждые сто лет она возвращается сюда за новыми жертвами.

В этом поэтическом фильме создан свой неповторимый мир детства.