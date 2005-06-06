Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Мифы моего детства
1 постер
Киноафиша Фильмы Мифы моего детства

Мифы моего детства

Mify moego detstva 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Действие этой поэтической картины разворачивается в маленьком поселке на берегу Азовского моря в начале 1960-х годов. Подростки страстно мечтают о любви, о которой пока знают только из рассказов "бывалых" людей. 16- летний Игнат первый узнает настоящее чувство. Его любовь к прекрасной авантюристке, выдающей себя за столичную Певицу, становится губительной. Это история первой любви и предательства.

В ткань фильма вплетены смешные и невероятные местные легенды и мифы, связанные с культом античных поселений. Три тысячелетия назад на месте этого приморского поселка находился алтарь языческой Богини Смерти и местные жители до сих пор верят, что каждые сто лет она возвращается сюда за новыми жертвами.

В этом поэтическом фильме создан свой неповторимый мир детства.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2005
Премьера в мире 6 июня 2005
Дата выхода
6 июня 2005 Россия 18+
4 июля 2005 Казахстан
11 ноября 2005 США
4 июля 2005 Украина
Производство Sever Film Company
Другие названия
Mify moego detstva, Mity mojego dzieciństwa, Myths of My Childhood, Мифы моего детства
Режиссер
Юрий Фетинг
Юрий Фетинг
В ролях
Денис Касимов
Клим Звездин
Ирина Патракова
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Мифы моего детства
6.0
Последняя ванна (2020)
7.2
Бибинур (2009)

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 15 голосов
6.6 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Это что, новый «Мажор»? Прилучный считает этот сериал со своим участием одним из самых интересных проектов 2025 года
«Грустный парень с прокачкой»: Джин Ву в 3 сезоне Solo Leveling ждут глобальные перемены — но фанаты недовольны
Если «Невский» для вас недостаточно жесткий: в «Информаторе» от НТВ оперативник вскрывает старые тайны отца
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
Помните самую грустную серию «Тома и Джерри» с кошмарным концом? В «Маше и медведе» есть похожая — и от нее всхлипывают даже взрослые
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше