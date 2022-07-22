Кравченко осудили за предательство: «Ушел в самый трудный момент»

Алексей Кравченко встретил свою настоящую любовь, будучи в браке с другой женщиной. Ситуация выглядела еще более неприятной потому, что законная супруга Алиса готовилась подарить актеру второго сына. Но даже беременность жены не остановила его от решительного шага: он ушел из семьи к актрисе Надежде Борисовой.

Спустя 16 лет Кравченко честно рассказал о неприглядном поступке в программе «Судьба человека». Артист знает, что Алиса так и не простила его, но намекнул, что дальнейшая жизнь экс-возлюбленной все равно сложилась удачно, ведь с ним жилось совсем не сладко.

Однако интернет-пользователи не похвалили Алексея за честность, а, напротив, осудили его, посчитав самым настоящим предателем. «Подлец, ушел в самый трудный момент», «Теперь его сыновья копят свои детские обиды на него! Бумеранг никто не отменял!», «Поступил непорядочно. Предатель!», – возмущаются в комментариях на YouTube.

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