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Дарья Пицик
Дарья Пицик
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Дарья Пицик

Дата рождения
10 сентября 1996
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Дева

Биография Дарья Пицик

Дарья Пицик - талантливая российская модель, актриса театра и кино, которая начала свою карьеру с успешных ролей в фильмах и сериалах.

В 2014 году Дарья начала учиться в ГИТИСе на курсе заслуженного деятеля искусств Андрея Щукина. В то же время, она активно занималась модельной деятельностью, участвуя в различных фотосессиях, модных показах и работая с известными брендами. Ее профессиональный профиль был размещен на портале Fashionbank.

Ее кинематографическая карьера началась с участия в популярном ситкоме ТНТ «Реальные пацаны», в котором она сыграла роль Натахи, футбольного вратаря женской команды. Ее талант заметили и пригласили на следующий проект - спортивную комедию "Дылды", где у нее была заметная роль. Не осталась в стороне и телевизионной индустрии: в ноябре 2020 года она приняла участие в шоу Михаила Шаца «Дело было вечером».

Дарья показала свои многогранные таланты и теперь продолжает развивать свою кинокарьеру, выступая в различных проектах и завоевывая своих поклонников.

Популярные фильмы

Соседка 0.0
Соседка (2023)
0.0
Макрон (2023)
Дылды 0.0
Дылды (2019)

Фильмография Дарья Пицик

Жанр
Год
Все 3 Сериалы 3 Актриса 3
Соседка
Соседка
комедия 2023, Россия
Макрон
комедия 2023, Россия
Дылды
Дылды
комедия, спорт 2019, Россия
Новости о Дарья Пицик
Начались съемки комедийного сериала «Соседка», который выйдет на ТНТ
Начались съемки комедийного сериала «Соседка», который выйдет на ТНТ
Когда ждать четвертый сезон сериала «Дылды»?
Когда ждать четвертый сезон сериала «Дылды»?
Дарья Пицик: что за актриса играет Лелю в сериале «Дылды»?
Дарья Пицик: что за актриса играет Лелю в сериале «Дылды»?
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