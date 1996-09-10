Дарья Пицик - талантливая российская модель, актриса театра и кино, которая начала свою карьеру с успешных ролей в фильмах и сериалах.

В 2014 году Дарья начала учиться в ГИТИСе на курсе заслуженного деятеля искусств Андрея Щукина. В то же время, она активно занималась модельной деятельностью, участвуя в различных фотосессиях, модных показах и работая с известными брендами. Ее профессиональный профиль был размещен на портале Fashionbank.

Ее кинематографическая карьера началась с участия в популярном ситкоме ТНТ «Реальные пацаны», в котором она сыграла роль Натахи, футбольного вратаря женской команды. Ее талант заметили и пригласили на следующий проект - спортивную комедию "Дылды", где у нее была заметная роль. Не осталась в стороне и телевизионной индустрии: в ноябре 2020 года она приняла участие в шоу Михаила Шаца «Дело было вечером».

Дарья показала свои многогранные таланты и теперь продолжает развивать свою кинокарьеру, выступая в различных проектах и завоевывая своих поклонников.