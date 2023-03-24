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Начались съемки комедийного сериала «Соседка», который выйдет на ТНТ

24 марта 2023 12:51
Начались съемки комедийного сериала «Соседка», который выйдет на ТНТ

Главные роли в шоу играют звезды «Химеры» и «Колл-центра».

Телеканал ТНТ и студия Good Story Media объявили о начале съемок лирической комедии «Соседка». Ведущие роли в сериале исполняют Егор Корешков («Химера»), Юлия Хлынина («Колл-центр»), Алексей Чадов («Своя война. Шторм в пустыне»), Дарья Пицик («Дылды») и Дмитрий Лысенков («Вампиры средней полосы»).

Главный герой — 35-летний Федор Садовский (Корешков), помешанный на порядке. Он смог превратить свою идею фикс в источник заработка, основав собственную успешную клининговую компанию. Но даже успехи на поприще предпринимательства не помогают герою выйти из тени своего отца-космонавта, в честь которого на доме в центре Москвы установлена мемориальная табличка. Каждый день жизни Федора расписан по четкой схеме: в субботу он проводит время со своей мамой (Анастасия Светлова), а в среду — с единственным другом Борей (Лысенков).

Начались съемки комедийного сериала «Соседка», который выйдет на ТНТ Начались съемки комедийного сериала «Соседка», который выйдет на ТНТ

Кажется, что ничто не может нарушить четкий порядок, выстроенный героем. Но однажды в соседнюю квартиру селится девушка Алена (Хлынина), не знающая ни личных, ни коммунальных границ. Хотя на первый взгляд между Аленой и Федором нет ничего общего, встреча с ней полностью переворачивает жизнь бизнесмена. Однако ситуация осложняется тем, что девушку преследует бывший ревнивый муж Серега (Чадов), намеренный во что бы то ни стало вернуть ее.

Режиссером сериала выступает Байбулат Батуллин, наиболее известный по шоу «Большая игра» и «ЧУМА!». Сценарий написала Светлана Штеба, ранее работавшая над ромкомом «Поехавшая» и комедией «Чего хочет Слава?».

Сериал будет состоять из 12 серий. Его премьера состоится на телеканале ТНТ в 2024 году.

Фото: PR Good Story Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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