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Постер к сериалу Элита: короткие истории. Надя и Гусман
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Киноафиша Сериалы Элита: короткие истории. Надя и Гусман
Элита: короткие истории. Надя и Гусман (2021 - 2021) Élite Historias Breves: Nadia Guzmán 18+
Год выпуска 2021
Страна Испания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 12 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 36 минут
О чем сериал

«Элита: короткие истории. Надя и Гусман» — испанский молодежный сериал, созданный стриминговой платформой Netflix. Это шоу является ответвлением популярного молодежного проекта, выходящего на той же платформе. В центре сюжета два подростка Надя и Гусман, которые стараются развивать свои романтические отношения, несмотря на гигантское расстояние, которое их разделяет. Когда Надя наконец-то приезжает в Испанию, чтобы побывать на свадьбе своей сестры, она начинает сомневаться в необходимости встречи со своим онлайн-бойфрендом.

Элита: короткие истории. Надя и Гусман - трейлер
Элита: короткие истории. Надя и Гусман
трейлер
В ролях Персонажи
Автор идеи
Дарио Мадрона
Карлос Монтеро
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мина Эль Хаммани
Мина Эль Хаммани Nadia
Мигель Бернардо
Мигель Бернардо Guzmán
Омар Аюсо
Омар Аюсо
Sergio San Millán
Фариба Шейкхан
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Элита: короткие истории. Надя и Гусман - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 3 эпизода
 
Кадры из сериала
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