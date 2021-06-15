«Элита: короткие истории. Надя и Гусман» — испанский молодежный сериал, созданный стриминговой платформой Netflix. Это шоу является ответвлением популярного молодежного проекта, выходящего на той же платформе. В центре сюжета два подростка Надя и Гусман, которые стараются развивать свои романтические отношения, несмотря на гигантское расстояние, которое их разделяет. Когда Надя наконец-то приезжает в Испанию, чтобы побывать на свадьбе своей сестры, она начинает сомневаться в необходимости встречи со своим онлайн-бойфрендом.