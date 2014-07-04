Ещё в детстве Ойкю встретила человека, за которого хотела бы выйти замуж – брата своей подруги Мете. Вот только он не отвечает ей взаимностью. Повзрослев, Ойкю не освободилась от детской привязанности, но обрела и другую мечту – преуспеть в мире моды. Она талантливо придумывает дизайнерскую одежду и ищет способ заявить о себе. Одновременно на её пути появляется богатый красавчик-сердцеед Аяз. Ситуация осложняется тем, что он – хороший друг Мете. Как разрешится этот неожиданный любовный треугольник?