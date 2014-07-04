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Постер сериала Вишневый сезон
Постер сериала Вишневый сезон
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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2 постера
Киноафиша Сериалы Вишневый сезон

Вишневый сезон (2014 - 2015)

Kiraz Mevsimi 18+
Год выпуска 2014
Страна Турция
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Стрим-сервис Now
Продолжительность сериала 118 часов 0 минут

О чем сериал

Ещё в детстве Ойкю встретила человека, за которого хотела бы выйти замуж – брата своей подруги Мете. Вот только он не отвечает ей взаимностью. Повзрослев, Ойкю не освободилась от детской привязанности, но обрела и другую мечту – преуспеть в мире моды. Она талантливо придумывает дизайнерскую одежду и ищет способ заявить о себе. Одновременно на её пути появляется богатый красавчик-сердцеед Аяз. Ситуация осложняется тем, что он – хороший друг Мете. Как разрешится этот неожиданный любовный треугольник? 

В ролях
В ролях
Нильпери Шахинкая
Нильпери Шахинкая
Neslihan Yeldan
Serkan Börekyemez
Фатма Топташ
Aras Aydin
Nihal Isiksaçan
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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5.6 IMDb
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Сезоны
Вишневый сезон - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 51 эпизод
 
Вишневый сезон - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2015, 8 эпизодов
 
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