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Постер сериала Великолепная двойка
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Киноафиша Сериалы Великолепная двойка

Великолепная двойка (2018 - 2019)

Muhteşem İkili 18+
Год выпуска 2018
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал Kanal D
Продолжительность сериала 24 часа 0 минут

О чем сериал

Сериал «Великолепная двойка» – это криминальный боевик о совместной работе двух сыщиков, которые ненавидят друг друга лютой ненавистью еще со времен обучения в полицейской академии. В центре событий оказываются Мустафа Керим Джан и Мерт Барджа. Они повстречались друг с другом в ранней юности, и их отношения не заладились с самого начала знакомства. Однако главным героям приходится на время забыть о размолвках и объединить усилия, чтобы вместе остановить международную банду опытных и ловких торговцев наркотиками.

В ролях
В ролях
Ибрагим Челиккол
Ибрагим Челиккол
Озге Гюрель
Озге Гюрель
Эрен Хаджисалихоглу
Керем Бюрсин
Керем Бюрсин
Ойкю Карайель
Тюркю Су Демирель
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7 IMDb
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Сезоны
Великолепная двойка - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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