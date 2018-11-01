Сериал «Великолепная двойка» – это криминальный боевик о совместной работе двух сыщиков, которые ненавидят друг друга лютой ненавистью еще со времен обучения в полицейской академии. В центре событий оказываются Мустафа Керим Джан и Мерт Барджа. Они повстречались друг с другом в ранней юности, и их отношения не заладились с самого начала знакомства. Однако главным героям приходится на время забыть о размолвках и объединить усилия, чтобы вместе остановить международную банду опытных и ловких торговцев наркотиками.