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Постер сериала Черный берет
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Киноафиша Сериалы Черный берет

Черный берет (2025 - …)

Siyah Bere 18+
Год выпуска 2025
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис tabii
Продолжительность сериала 8 часов 20 минут

О чем сериал

Волкан посвятил себя службе, став щитом Турции от угроз как внутри страны, так и за ее пределами. Командуя танковым батальоном, он не просто выполняет приказы — на его плечах лежит ответственность за жизни подчиненных и мирных граждан. Твердый, хладнокровный и принципиальный, он гасит конфликты в коллективе, не допуская раздоров, а в сложных ситуациях опирается на профессиональную помощь военного психолога Нильгюн. Благодаря ее работе в части царит дисциплина и взаимовыручка.  Его главные враги — террористы, контрабандисты и преступные группировки, сеющие хаос. Но самым опасным противником оказывается Ферзан — жестокий и расчетливый бандит, для которого не существует ни чести, ни закона. Он мастерски заметает следы, годами уходя от возмездия, и его безнаказанность лишь разжигает в Волкане решимость остановить его любой ценой.

Черный берет - трейлер первого сезона
Черный берет  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Ильхан Шен
Ильхан Шен
Озге Гюрель
Озге Гюрель
Догукан Полат
Догукан Полат
Сайгын Сойсал
Виржиль Манджавиллано
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Сезоны
Черный берет - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 10 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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