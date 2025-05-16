Волкан посвятил себя службе, став щитом Турции от угроз как внутри страны, так и за ее пределами. Командуя танковым батальоном, он не просто выполняет приказы — на его плечах лежит ответственность за жизни подчиненных и мирных граждан. Твердый, хладнокровный и принципиальный, он гасит конфликты в коллективе, не допуская раздоров, а в сложных ситуациях опирается на профессиональную помощь военного психолога Нильгюн. Благодаря ее работе в части царит дисциплина и взаимовыручка. Его главные враги — террористы, контрабандисты и преступные группировки, сеющие хаос. Но самым опасным противником оказывается Ферзан — жестокий и расчетливый бандит, для которого не существует ни чести, ни закона. Он мастерски заметает следы, годами уходя от возмездия, и его безнаказанность лишь разжигает в Волкане решимость остановить его любой ценой.