Аныл Челик
Anil Çelik
Аныл Челик
Аныл Челик
Anil Çelik
Дата рождения
1 января 1988
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Анкара, Турция
Популярные фильмы
0.0
Игра судьбы
(2021)
0.0
Красивее, чем ты
(2022)
0.0
Мистер Ошибка
(2020)
Фильмография Аныл Челик
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2022
2021
2020
Все
3
Сериалы
3
Актер
3
Красивее, чем ты
драма, комедия
2022, Турция
Игра судьбы
драма, комедия, мелодрама
2021, Турция
Мистер Ошибка
мелодрама, комедия
2020, Турция
