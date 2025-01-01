Меню
Аныл Челик
Аныл Челик Anil Çelik
Киноафиша Персоны Аныл Челик

Аныл Челик

Anil Çelik

Дата рождения
1 января 1988
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Анкара, Турция

Популярные фильмы

Игра судьбы 0.0
Игра судьбы (2021)
Красивее, чем ты 0.0
Красивее, чем ты (2022)
Мистер Ошибка 0.0
Мистер Ошибка (2020)

Фильмография Аныл Челик

Жанр
Год
Все 3 Сериалы 3 Актер 3
Красивее, чем ты
Красивее, чем ты
драма, комедия 2022, Турция
Игра судьбы
Игра судьбы
драма, комедия, мелодрама 2021, Турция
Мистер Ошибка
Мистер Ошибка
мелодрама, комедия 2020, Турция
