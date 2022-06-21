Ибрагим Челиккол появился на свет 14 февраля 1982 года в турецком городе Измит. Его отец-араб скончался от инфаркта, когда Ибрагиму исполнилось 18 лет. Мать актера мигрировала в Турцию из Греции. Родители вместе служили на военно-морской базе. После школы Челиккол поступил в экономический вуз, но вскоре понял, что ошибся с выбором направления и занялся модельным бизнесом. Поворотный момент в судьбе будущего актера настал после знакомства с известным режиссером Османом Синавом. В 2008 году он предложил Ибрагиму роль в сериале «Pars: Narkoterör». Широкую узнаваемость во всем мире Челиккол обрел после съемок в многосерийных телепроектах «Черно-белая любовь» и «Дом, в котором ты родился — твоя судьба».

Последнее обновление информации: 27.05.2022