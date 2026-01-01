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Фильмография
Наталия Кордова-Бакли
Natalia Cordova-Buckley
Киноафиша
Персоны
Наталия Кордова-Бакли
Наталия Кордова-Бакли
Natalia Cordova-Buckley
Дата рождения
25 ноября 1982
Возраст
43 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Мехико, Мексика
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Путешественник
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.6
Агенты «Щ.И.Т.»
(2013)
7.3
Мотель Бейтса
(2013)
6.7
Койот
(2021)
Фильмография Наталия Кордова-Бакли
6.7
Койот
драма, криминал
2021, США
6.5
Берег москитов
триллер, драма, приключения
2021, США
7.3
Мотель Бейтса
драма, ужасы, триллер
2013, США
7.6
Агенты «Щ.И.Т.»
боевик, приключения, фантастика
2013, США
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