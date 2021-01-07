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Постер к сериалу Койот
Постер к сериалу Койот
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Оцените
Киноафиша Сериалы Койот
Койот (2021 - …) Coyote 16+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал CBS
Продолжительность 6 часов 0 минут
О чем сериал

«Койот» — многосерийная криминальная драма, повествующая о бывшем пограничнике Бене Клемонсе, который более тридцати лет своей жизни служил на нейтральной территории между Мексикой и Соединенными Штатами. Волею случая герой оказывается по ту сторону границы. В итоге он вынужден работать и общаться с людьми, которых большую часть жизни «отлавливал» на государственной границе. По ходу развития событий герой понимает, что был крайне несправедлив в отношении этих людей, поскольку имел достаточно ограниченное представление об их реальной жизни…

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Майкл Чиклис
Майкл Чиклис
Дрю Пауэлл
Дрю Пауэлл
Дрю Пауэлл
Дрю Пауэлл
Адриана Пас
Кристиан Феррер
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Койот - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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