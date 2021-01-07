«Койот» — многосерийная криминальная драма, повествующая о бывшем пограничнике Бене Клемонсе, который более тридцати лет своей жизни служил на нейтральной территории между Мексикой и Соединенными Штатами. Волею случая герой оказывается по ту сторону границы. В итоге он вынужден работать и общаться с людьми, которых большую часть жизни «отлавливал» на государственной границе. По ходу развития событий герой понимает, что был крайне несправедлив в отношении этих людей, поскольку имел достаточно ограниченное представление об их реальной жизни…