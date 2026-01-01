Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Мицуки Саига
Mitsuki Saiga
Киноафиша
Персоны
Мицуки Саига
Мицуки Саига
Mitsuki Saiga
Дата рождения
12 июня 1973
Возраст
53 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Место рождения
Саитама, Япония
Рост
168 см
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Герой фэнтези
,
Путешественник
Популярные фильмы
8.6
Гачиакута
(2025)
8.6
Ателье колдовских колпаков
(2026)
Билеты
8.6
Ковбой Бибоп
(1998)
Фильмография Мицуки Саига
Ателье колдовских колпаков
аниме , фэнтези
2026, Япония
8.6
Ателье колдовских колпаков
Tongari bôshi no atorie
приключения, анимация, драма
2026, Япония
Смотреть трейлер
Билеты
8.6
Гачиакута
боевик, аниме , фэнтези
2025, Япония
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.5
Синие Мибуро
боевик, приключения, аниме
2024, Япония
Темное собрание
драма, комедия, ужасы, аниме
2023, Япония
4.8
Похороны Короля Роз
аниме
2022, Япония
8.4
Для тебя, Бессмертный
драма, приключения, аниме , фэнтези
2021, Япония
7.2
Добро пожаловать в ад, Ирума!
драма, комедия, аниме , фэнтези
2019, Япония
Показать еще
Кабачковая икра по-азиатски — 2 добавки и закуска вкуснее, чем по бабушкиному рецепту: не горчит и отлично хранится в холодильнике
Каким будет декабрь и вся зима, узнаем уже 29 августа: готовим сани летом по погодным приметам
«Правила здесь написаны если не кровью, то отравлениями»: нужно ли стерилизовать банки перед закруткой — повар поставил жирную точку
«Пересматривал раз 10»: режиссёр «Отпечатков» и «Бара "Один звонок"» назвал 2 российских сериала, которые считает культовыми
От «Фишера» до «Игры престолов»: 7 шикарных сериалов с высокими рейтингами, которые я бы включила без раздумий
НТВ переснял главный скандинавский хит — и Пореченков вытянул его до 7,6 баллов на «Кинопоиске»: моментами круче оригинала
«Ничего выдающегося»: создатель «Ежика в тумане впервые посмотрел «Синий трактор» и сразу обнаружил плагиат
«То же самое, что… “Властелин колец”»: шедевральная «Одиссея» только что уделала трилогию Джексона – и речь не про миллиарды в прокате
Кто тут мылся, брился и страдал: угадайте советский фильм по смешной сцене в ванной (тест)
«Человек-паук» все-таки проиграл «Колобку» — цифры не врут: разрыв в отечественном прокате составил 23 000 000 рублей
Не только русские: настоящие корни «Смешариков» выдают Копатыч, Лосяш и одна «забытая» серия – не замечали 20 лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить