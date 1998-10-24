Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Панда из космоса" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Ковбой Бибоп
Постер сериала Ковбой Бибоп
Постер сериала Ковбой Бибоп
Постер сериала Ковбой Бибоп
Рейтинги
7.6 Рейтинг IMDb: 8.9
Оцените
4 постера
Рейтинги
7.6 Рейтинг IMDb: 8.9
Оцените
Киноафиша Сериалы Ковбой Бибоп

Ковбой Бибоп (1998 - 1999)

Cowboy Bebop 18+
Год выпуска 1998
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал WOWOW
Продолжительность сериала 10 часов 24 минуты
О чем сериал

Действие происходит в 2071 году. В центре событий оказывается представитель новой профессии, которая стала популярна в современном мире. Это охотник за головами, то есть космический ковбой. Он путешествует по обитаемым уголкам вселенной, разыскивая преступников, за поимку которых обещают вознаграждение. Этим и занимаются члены межпланетного корабля «Бибоп»: четыре человека и один незаурядный пес, который отличается большой сообразительностью. Они отправляются навстречу приключениям в открытом космосе.

В ролях
В ролях
Мэгуми Хаясибара
Мэгуми Хаясибара
Унсё Исидзука
Унсё Исидзука
Mika Doi
Yui Horie
Коити Ямадэра
Коити Ямадэра
Хироси Нака
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Ковбой Бибоп - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1998, 26 эпизодов
 
Новости о сериале
Хороший мальчик загружается, ждите: Netflix выпустил промо сериала «Ковбой Бибоп» с умным корги Эйном
Хороший мальчик загружается, ждите: Netflix выпустил промо сериала «Ковбой Бибоп» с умным корги Эйном
Джаз, пистолеты и корги: Netflix показал вступительную заставку игрового сериала «Ковбой Бибоп»
Джаз, пистолеты и корги: Netflix показал вступительную заставку игрового сериала «Ковбой Бибоп»
От «Ковбоя Бибопа» до «Бивиса и Батт-Хеда»: грядущие перезапуски культовых проектов
От «Ковбоя Бибопа» до «Бивиса и Батт-Хеда»: грядущие перезапуски культовых проектов
Кадры из сериала
Related video
Эту Анну Каренину признали худшей в мире: Боярская на ее фоне красавица и талантище
«Мы родные люди»: братом Пугачевой оказался известный на всю страну мужчина
По ней сходил с ума муж Боярской: эту актрису признали самой некрасивой в России
Считаются модными: в этих вещах женщины в возрасте 50+ выглядят как посмешище
Можно ли вас назвать знатоком советских фильмов? Справятся только те, кто вырос в СССР
Вот что спортсмены выставляют напоказ в тренажерном зале: не брезгует даже Костомаров
Как влюбить в себя мужчину-Овна: такой способ не для всех
«Не все пережили»: семейный праздник Заворотнюк закончился в одночасье
Бывший Арнтгольц счастлив в отношениях с красоткой, которую явно выбрал неспроста: увидите фото и поймете
Тест: оцените звезд и узнайте, сколько процентов у вас на то, чтобы стать успешным?
Американцы и русские сошлись во мнении: этот фильм Рязанова назвали худшим в истории
Слезы и скорая помощь: на похоронах мужа Чуриковой случилось непредвиденное
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше