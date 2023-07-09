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Киноафиша Сериалы Темное собрание

Темное собрание (2023 - …)

Dark Gathering 18+
Год выпуска 2023
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается молодой человек по имени Кэйтаро Гэнтога. Он учится на первом курсе университета и просто терпеть не может привидений. Что выглядит особенно комичным, учитывая его предрасположенность ко всему необычному. Давным-давно в связи с этим Кэйтаро получил травму правой руки, помимо этого, нелегко пришлось его подруге. Желая оградить важных для него людей, Гэнтога замкнулся и перестал доверять кому бы то ни было. Однако подруга детства хочет помочь главному герою вновь адаптироваться среди людей.

Темное собрание - трейлер первого сезона
Темное собрание  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Кана Ханадзава
Кана Ханадзава
Фуми Хирано
Саори Хаями
Саори Хаями
Симадзаки Нобунага
Симадзаки Нобунага
Mitsuki Saiga
Юрика Хино
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Темное собрание - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 25 эпизодов
 
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