В центре событий оказывается молодой человек по имени Кэйтаро Гэнтога. Он учится на первом курсе университета и просто терпеть не может привидений. Что выглядит особенно комичным, учитывая его предрасположенность ко всему необычному. Давным-давно в связи с этим Кэйтаро получил травму правой руки, помимо этого, нелегко пришлось его подруге. Желая оградить важных для него людей, Гэнтога замкнулся и перестал доверять кому бы то ни было. Однако подруга детства хочет помочь главному герою вновь адаптироваться среди людей.