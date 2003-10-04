В центре событий оказываются талантливый молодой человек по имени Эдвард и его младший брат Альфонс. Они оба жадно увлечены алхимическими экспериментами и достигают весьма заметных успехов на этом поприще. Когда их мать погибает, мальчики пытаются воскресить ее при помощи своего дарования, но попытки не увенчаются успехом. В результате Эдвард теряет две из своих конечностей и едва успевает помочь Альфонсу, привязав его душу к стальным доспехам. Теперь герои должны отыскать философский камень, чтобы вернуть свои тела.