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Киноафиша Сериалы Стальной алхимик

Стальной алхимик (2003 - 2004)

Fullmetal Alchemist 18+
Год выпуска 2003
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал Animax
Продолжительность сериала 20 часов 24 минуты

О чем сериал

В центре событий оказываются талантливый молодой человек по имени Эдвард и его младший брат Альфонс. Они оба жадно увлечены алхимическими экспериментами и достигают весьма заметных успехов на этом поприще. Когда их мать погибает, мальчики пытаются воскресить ее при помощи своего дарования, но попытки не увенчаются успехом. В результате Эдвард теряет две из своих конечностей и едва успевает помочь Альфонсу, привязав его душу к стальным доспехам. Теперь герои должны отыскать философский камень, чтобы вернуть свои тела.

В ролях
В ролях
Риэ Кугимия
Риэ Кугимия
Кэидзи Фудзивара
Yasunori Matsumoto
Megumi Toyoguchi
Mitsuki Saiga
Сё Хаями
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8.5 IMDb
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Сезоны
Стальной алхимик - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2003, 51 эпизод
 
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