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Постер сериала Где Уолли?
Постер сериала Где Уолли?
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7
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2 постера
Киноафиша Сериалы Где Уолли?

Где Уолли? (2019 - 2021)

Where's Waldo? 18+
Год выпуска 2019
Страна США/Великобритания
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Universal Kids
Продолжительность сериала 20 часов 0 минут

О чем сериал

«Где Уолли?» – это приключенческий мультсериал о друзьях-путешественниках. Уолли и Венда посещают разные страны и даже эпохи, знакомятся с культурой разных народов и выполняют волшебные задания. Вот только команде приходится  постоянно соревноваться в скорости, начитанности и сообразительности с коварным конкурентом Одлулу. Он использует магию, чтобы сеять всюду хаос, срывать традиционные праздники и огорчать местных жителей. Только Уолли может остановить своего давнего соперника, если будет достаточно смел.

В ролях
В ролях
Томас Леннон
Томас Леннон
Хейли Тджу
Хейли Тджу
Петр Майкл
Джошуа Раш
Ева Карлтон
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7 IMDb
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Сезоны
Где Уолли? - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 20 эпизодов
 
Где Уолли? - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2020, 20 эпизодов
 
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