«Где Уолли?» – это приключенческий мультсериал о друзьях-путешественниках. Уолли и Венда посещают разные страны и даже эпохи, знакомятся с культурой разных народов и выполняют волшебные задания. Вот только команде приходится постоянно соревноваться в скорости, начитанности и сообразительности с коварным конкурентом Одлулу. Он использует магию, чтобы сеять всюду хаос, срывать традиционные праздники и огорчать местных жителей. Только Уолли может остановить своего давнего соперника, если будет достаточно смел.