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Кристофер Бакус

Christopher Backus
Кристофер Бакус
Кристофер Бакус Christopher Backus
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Дата рождения
30 октября 1981
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Место рождения
Мишн-Вьехо, Калифорния, США
Рост
191 см
Биография Кристофера Бакуса

Кристофер Пол Бакус родился 30 октября 1981 года в Калифорнии, но все свое детство провел в Канзасе. Отец Кристофера работал адвокатом, а мать была отставным полковником корпуса морской пехоты США. У Кристофера есть младшая сестра Мишель.

Дебютной работой на телевидении для молодого актёра стала роль в комедийном сериале «Уилл и Грэйс». Кристофер вместе со своим другом актёром Робом МакЭлхенни решил переехать из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Вскоре он получил свою первую роль на большом экране, сыграв в фильме Benjamin Splits. Вместе с Робом они снялись в популярном сериале «В Филадельфии всегда солнечно».

В 2003 году на вечеринке у общих знакомых Кристофер познакомился с известной актрисой Мирой Сорвино. Меньше чем через год они поженились. У них есть четверо детей: две дочери и два сына. Кристофер остается примерным семьянином и любит проводить свободное время в кругу близких и друзей.

Карьера Кристофера развивалась постепенно. У актёра не было радикальных взлетов или падений. Он часто принимал участие в съемках независимого авторского кино и короткометражек. Его фильмография пополнятся новыми интересными ролями каждый год.

Интересные факты о Кристофере Бакусе
  • У Кристофера есть несколько татуировок, среди которых обручальное кольцо с именем его жены и портрет дочери.
  • Со своей женой Кристофер снялся в одиннадцати кинопроектах.
  • В 2011 году Кристофер исполнил роль Марлен Дитрих в комедии My Fair Lidy.
  • Бакус был назначен режиссером триллера Sessionist, но выбыл из проекта из-за творческих разногласий.
  • Зятем Кристофера является известный актёр, режиссёр и кинопродюсер Пол Сорвино.
  • Свадьба Кристофера и его жены Миры проходила в Италии, на острове Капри. Во время свадьбы Мира была беременна их первенцем.
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