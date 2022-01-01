Кристофер Пол Бакус родился 30 октября 1981 года в Калифорнии, но все свое детство провел в Канзасе. Отец Кристофера работал адвокатом, а мать была отставным полковником корпуса морской пехоты США. У Кристофера есть младшая сестра Мишель.

Дебютной работой на телевидении для молодого актёра стала роль в комедийном сериале «Уилл и Грэйс». Кристофер вместе со своим другом актёром Робом МакЭлхенни решил переехать из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Вскоре он получил свою первую роль на большом экране, сыграв в фильме Benjamin Splits. Вместе с Робом они снялись в популярном сериале «В Филадельфии всегда солнечно».

В 2003 году на вечеринке у общих знакомых Кристофер познакомился с известной актрисой Мирой Сорвино. Меньше чем через год они поженились. У них есть четверо детей: две дочери и два сына. Кристофер остается примерным семьянином и любит проводить свободное время в кругу близких и друзей.

Карьера Кристофера развивалась постепенно. У актёра не было радикальных взлетов или падений. Он часто принимал участие в съемках независимого авторского кино и короткометражек. Его фильмография пополнятся новыми интересными ролями каждый год.