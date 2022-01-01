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Дин МакДермотт
Дин МакДермотт
Dean McDermott
О персоне
Фильмография
Дин МакДермотт
Dean McDermott
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Дата рождения
16 ноября 1966
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Торонто, Онтарио, Канада
Рост
191 см
Биография Дина МакДермотта
Родился 16 ноября 1966 года. Торонто, Онтарио, Канада.
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Фильмография Дина МакДермотта
Мертвец из Тумстоуна 2
боевик, фэнтези, ужасы
2017, США
4.0
Открытый простор
вестерн, драма, боевик
2003, США
6.0
Наперекор судьбе
драма, мелодрама
2003, США / Германия
6.0
Рождественский гость
драма
2002, США
6.0
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